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    Didim'de ormanda uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı

    Aydın'ın Didim ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu tarlası oluşturup ürettiği uyuşturucu maddelerin ticaretini yapan bir şahıs yakalandı.
    • İHA
    • 05.11.2020 - 05:06
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    Didim'de ormanda uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı

    Didim’de durumundan şüphelendikleri M.T. isimli şahsı takibe alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Didim KOM Grup Amirliği ekipleri adeta iğne ile kuyu kazdı.

    POLİS KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

    Zaman zaman dağcı gezgin, zaman zaman ise fotoğraf sanatçısı gibi yüzlerce dönüm alanda tarama yapan ekipler, drone aracılığı ile İlçenin tüm ormanlarını da taradı.

    Didim de ormanda uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı #1

    ORMANDAKİ UYUŞTURUCU TARLASI

    İlçedeki ormanlık alanda oluşturulan bölgeyi takibe alan ekipler, hassas burunlu detektör köpeklerle de yetiştirilen uyuşturucuların hassas terazilerle tartılıp paketlendiği bölgeleri de tespit etti.

    Didim de ormanda uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı #2

    DRONLU KÖPEKLİ OPERASYON

    Havadan dron destekli yapılan operasyon sonucu 15 bin 586 gram esrar ile 36 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen çalışır vaziyette hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmekte kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Operasyon kapsamında yakalanan M.T. isimli şahıs da ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Sağlamak’ suçundan tutuklandı.
    Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

    Didim de ormanda uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı #3

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