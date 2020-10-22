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    Didim'de zabıta müdürünün bıçaklanma anı

    Aydın'ın Didim ilçesinde denetim yapan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun seyyar satıcı karı-koca tarafından bıçaklanma anı ve yaşanan arbede kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 15:37
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 15:37
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    Didim'de zabıta müdürünün bıçaklanma anı

    Aydın'ın Didim ilçesindeki bir pazarda zabıta ekipleriyle denetim yapan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, seyyar satıcı Bayram Tang ve eşi Kudret Tang'ın bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

    Görüntülerde zabıta müdürüne ilk önce Kudret Tang saldırırken, ardından olaya karışan eşi Bayram Tang'ın elinde bıçakla zabıta müdürüne saldırdığı ve kovaladığı görüldü.

    KARI-KOCA TUTUKLANDI

    Olay anında zabıta ekipleri, Kudret Tang’ı müdahale ederek yakalarken eşi Bayram Tang’ın olay yerinden kaçtığı görüldü.

    Didim de zabıta müdürünün bıçaklanma anı #1

     

    Zabıta ekipleri Kudret Tang’ı polislere teslim ederken, polis ekipleri kısa sürede olayın faili Bayram Tang'ı da yakalayıp gözaltına aldı.

    Olayın failleri olan karı-koca, zabıta müdürünün şikayeti sonrasında gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Didim de zabıta müdürünün bıçaklanma anı #2

    Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve görevinin başında olduğu öğrenildi.

    Didim’de zabıta müdürüne saldırı anı

    Didim de zabıta müdürünün bıçaklanma anı #3

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