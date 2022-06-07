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    Dilara Kurşun'na cinsel saldırı davasında yargılanan eski sevgilisi beraat etti

    Modellik yapan Kurşun'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Tufan Kılıç'ın üç ayrı suçtan beraatine karar verildi.
    • 07.06.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:56
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    Dilara Kurşun'na cinsel saldırı davasında yargılanan eski sevgilisi beraat etti

    16 Haziran 2021 tarihinde eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Dilara Kurşun, suç suyurusunda bulunmuştu.

    DHA'nın aktarımına göre, iddianamede, olay günü Kumköy sahilinde buluşan Kılıç ve Kurşun arasında tartışma yaşandığı anlatıldı.

    'Kıyafetlerimi çıkararak öpmeye çalıştı' iddiası

    İddianamede, Dilara Kurşun'un ifadesinde, Kılıç'ın boğazını sıktığı, saçından tutup şiddet uyguladığı, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp öperek, hakaret ettiğini anlattığı belirtildi.

    Dilara Kurşun na cinsel saldırı davasında yargılanan eski sevgilisi beraat etti #1

    13 yıl 4 ay hapis talebi

    Kılıç hakkında; 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Hakaret' ve 'Basit tehdit' suçlarından toplam 13 yıl 4 aya kadar hapsi cezası talebiyle dava açıldı.

    İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, şikayetçi Dilara Kurşun ve sanık Tufan Kılıç katılmadı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

    Dilara Kurşun na cinsel saldırı davasında yargılanan eski sevgilisi beraat etti #2

    Yeterli delil bulunmadı açıklaması

    Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Tufan Kılıç'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair şikayetçi Dilara Kurşun'un beyanları dışında, cezalandırılma için yeterli delil bulunmadığını ifade etti.

    Mütalaada, sanık Tufan Kılıç'ın 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Hakaret', 'Basit tehdit' suçlarından beraatine karar verilmesi talep edildi. Sanık avukatı Ali Osman Kahraman, mütalaaya katıldıklarını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

    Sanık 3 ayrı suçtan beraat etti

    Mahkeme heyeti, sanık Tufan Kılıç'ın üç ayrı suçtan da beraatine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından Dilara Kurşun'un avukatı Emek Emre, karara itiraz edeceklerini söyledi.

    Dilara Kurşun na cinsel saldırı davasında yargılanan eski sevgilisi beraat etti #3


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