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- Dilara Kurşun'na cinsel saldırı davasında yargılanan eski sevgilisi beraat etti
Dilara Kurşun'na cinsel saldırı davasında yargılanan eski sevgilisi beraat etti
- 07.06.2022 - 13:39
- Güncelleme : 07.06.2022 - 13:56
16 Haziran 2021 tarihinde eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Dilara Kurşun, suç suyurusunda bulunmuştu.
DHA'nın aktarımına göre, iddianamede, olay günü Kumköy sahilinde buluşan Kılıç ve Kurşun arasında tartışma yaşandığı anlatıldı.
'Kıyafetlerimi çıkararak öpmeye çalıştı' iddiası
İddianamede, Dilara Kurşun'un ifadesinde, Kılıç'ın boğazını sıktığı, saçından tutup şiddet uyguladığı, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp öperek, hakaret ettiğini anlattığı belirtildi.
13 yıl 4 ay hapis talebi
Kılıç hakkında; 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Hakaret' ve 'Basit tehdit' suçlarından toplam 13 yıl 4 aya kadar hapsi cezası talebiyle dava açıldı.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, şikayetçi Dilara Kurşun ve sanık Tufan Kılıç katılmadı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Yeterli delil bulunmadı açıklaması
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Tufan Kılıç'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair şikayetçi Dilara Kurşun'un beyanları dışında, cezalandırılma için yeterli delil bulunmadığını ifade etti.
Mütalaada, sanık Tufan Kılıç'ın 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Hakaret', 'Basit tehdit' suçlarından beraatine karar verilmesi talep edildi. Sanık avukatı Ali Osman Kahraman, mütalaaya katıldıklarını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.
Sanık 3 ayrı suçtan beraat etti
Mahkeme heyeti, sanık Tufan Kılıç'ın üç ayrı suçtan da beraatine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından Dilara Kurşun'un avukatı Emek Emre, karara itiraz edeceklerini söyledi.