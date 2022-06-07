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Dilara Kurşun'na cinsel saldırı davasında yargılanan eski sevgilisi beraat etti

Dilara Kurşun'na cinsel saldırı davasında yargılanan eski sevgilisi beraat etti

Modellik yapan Kurşun'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Tufan Kılıç'ın üç ayrı suçtan beraatine karar verildi.