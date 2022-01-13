Euro
15.6052
2.96%
Dolar
13.5946
2.81%
Altın
796.7690
2.55%
Borsa
208,074.00
0.80%
Bitcoin
594.471
-0.07%
BTXN Coin
33.52
-1.87%
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Dilara Yıldız’ın cenazesi memleketine götürüldü

    Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi başında ağıt yakan anneannesi Sevim Kitapçı, “Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum” diyerek gözyaşı döktü.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 13:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dilara Yıldız’ın cenazesi memleketine götürüldü

    İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Dilara Yıldız (29), eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü.

    Avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi, dün İstanbul’da yapılan törenin ardından bugün memleketi Samsun’un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

    “KATİLİNE Mİ AŞIK OLDUN?”

    Evinin önünde alınan helalliğin ardından Yıldız’ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu’na getirildi.

    Anne Elvan Akyel ve anneanne Sevim Kitapçı, cenazede ayakta durmakta zorlandı.

    Anneanne Sevim Kitapçı, “Eceline mi aşık oldun yavrum? Ben seni öpmelere kıyamıyordum. Dünyalar güzeli kızım. Şeytana mı aşık oldun benim tatlı kızım? Çok genç yaşta gittin yavrum.” diyerek feryat etti.

    Avukat Dilara Yıldız’a yürek yakan ağıt: Eceline mi aşık oldun yavrum VİDEO

    “RESMİ KIYAFETLİ POLİSLERİ GÖRÜNCE KIZIMIZI ÖLDÜRÜYOR”

    Dilara Yıldız’ın akrabası Turgut Çakmak ise “Kızımızı rehin almış. Dilara da eski nişanlısını ikna edip, lokantaya kadar getirmiş. Arkadaşları da o sırada polise ihbar etmişler. Buna rağmen polisimiz resmi kıyafet ile operasyona geliyorlar. Adam zaten bunu öldürecek. Resmi kıyafetli polisleri görünce de silahını çekip, kızımızı öldürüyor.” dedi.

    Cenaze, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

    Dilara Yıldız’ın cenazesi memleketine götürüldü #1

    Dilara Yıldız’ın cenazesi memleketine götürüldü #2

    Dilara Yıldız’ın cenazesi memleketine götürüldü #3

     

    Dilara Yıldız’ın cenazesi memleketine götürüldü #4

    Dilara Yıldız’ın cenazesi memleketine götürüldü #5


    Görüş Bildir