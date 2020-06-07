Dini nikahlı eşini pompalıyla öldürdü

Konya'da, tartıştığı dini nikahlı eşi Nargül Yıldız'ı evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldüren Ahmet Ü., polis tarafından yakalandı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, eşine daha önce de şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Ü. isimli şahıs, imam nikahlı eşi Nargül Yıldız'ın evinin önüne gelerek, Yıldız ile telefonunun sürekli meşgul olduğunu bahane ederek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ü., motosikletine sakladığı pompalı tüfeği alarak Nargül Yıldız’a ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldız, yerde hareketsiz kaldı.

Silah seslerini duyup sokağa çıkan Yıldız’ın yakınları, talihsiz kadını kanlar içerisinde buldu.

Bu sırada Ahmet Ü. de havaya ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nargül Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS BASKINIYLA YAKALANDI, 44 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nargül Yıldız’ı pompalı tüfekle vurarak kaçan Ahmet Ü.'nün peşine düştü.

Ahmet Ü.'nün olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki halasının evine kaçtığını tespit eden ekipler, evin etrafını sardı. Evden çığlıklar gelmesi üzerine polis baskın yaparak, suç aletiyle birlikte Ahmet Ü.'yü gözaltına aldı.

Ahmet Ü.'nün gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

























