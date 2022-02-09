Diyanet: Peygamberimiz ve babası ile ilgili saygısız tavrı kınıyoruz

Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin kitabına ilişkin Diyanet tarafından yapılan açıklamada, “Bu saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin, Hazreti Muhammet'in yaşamını anlatan kitabından gündeme gelen bazı bölümlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hz. Muhammed ile babasına yöneltilen ifadelerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Açıkça ifade etmek gerekir ki; söz konusu kitapta Sevgili Peygamberimiz ve babası ile ilgili nezaket ve hürmet sınırlarını aşan bir dil ve kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır. Bu saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz.

"PEYGAMBERİMİZ TEMİZ VE ŞEREFLİ BİR SÜLALEYE MENSUPTUR"

Şüphesiz Sevgili Peygamberimiz temiz ve şerefli bir sülaleye mensuptur. Babası da saygın ve itibar sahibi bir kimsedir. Vehb kızı Amine ile evlendikten sonra çok yaşamamış, yakalandığı bir hastalık sebebiyle Peygamberimizin dünyaya gelişinden birkaç ay önce genç yaşta vefat etmiştir. Bugün, sorumluluk sahibi her Müslümana düşen görev, Hz. Peygamber'in nezih hayatını ve üstün ahlakını başta nesillerimiz olmak üzere insanlığın her ferdine en güzel şekilde tanıtmanın gayesi ve gayreti içinde olmak, inanç ve medeniyet değerlerimizi ele alırken popülist heveslerin esiri olmadan, şuurlu, duyarlı ve aklıselime uygun hareket etmektir.”





“ÖZENSİZ BİR ÜSLUP VE SAYGISIZ BİR TUTUM”

Farklı olmak adına ilmi gerçeklikten yoksun ve tutarsızlığı açık birtakım marjinal görüşleri öne çıkartarak konuşmanın ve yazmanın, bilgi ahlakı açısından sorunlu ve marazi bir tutum olduğu belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Ayrıca özensiz bir üslup ve saygısız bir tutum, akademik özgürlük ve araştırmacı kişilikle asla izah edilemez. İslam'ın muazzez peygamberini ve onun şahsında İslam'a ait değerleri lekelemeye, gözden düşürmeye yönelik iftiraları ve bilinçli çarpıtmaları ilmi gerçeklermiş gibi ele almak ise, akademik dikkatsizlik ve bilgisizliğin yanı sıra vahim bir feraset ve basiret yoksunluğudur.

“EN KÜÇÜK BİR NEZAKETSİZLİK VE DİKKATSİZLİK YAPILMAMALI”

Hangi niyet ve gerekçeyle olursa olsun, Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili araştırmalarda en küçük bir nezaketsizlik ve dikkatsizlik yapılmamalı, saygı ve sevgiden beslenen bir özenle konuşulmalıdır. Bu bağlamda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi, kullandığı kelimeleri itina ile seçmesi, ilmin ve İslam'ın edep ve nezaketine uygun davranması, mümin olmanın gereğidir."