Diyarbakır annelerinden 'HDP çocuklarımızı kandırdı' tepkisi

Diyarbakır anneleri 718. gününde de HDP il binası önünde eylemlerini sürdürüyor. Oğlunun HDP tarafından kandırılıp, dağa götürülerek Kandil'e teslim edildiğini söyleyen anne oğluna seslendi.

3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 718’inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda nöbete devam eden aileler, çocuklarından gelecek haberi bekliyor.

"PKK'NIN SİYASİ UZANTISI"

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek 718 gündür evlat nöbetinde olan anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan oğlunun PKK’nın siyasi uzantısı HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

"HDP ÇOCUKLARIMIZI KANDIRDI, DAĞA GÖTÜRÜP KANDİL'E TESLİM ETTİ"

Eylemlerinde kararlı olduğunu ve oğlunu almadan gitmeyeceğinin altını çizen anne Nilifırka, “Eylemimizde 2 yılın bitmesine çok az bir süre kaldı ve 3’üncü yılına girecek. Biz burada bulunan anne ve babalar olarak bütün çocuklar dağdan gelinceye kadar burada olacağız.

Eylemimizde kararlıyız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Çünkü biz doğru adresteyiz ve HDP olmasaydı hiçbir çocuk dağa gitmezdi. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa götürüp Kandil'e teslim etti” dedi.

Oğluna çağrıda da bulunan anne Nilifırka, oğluna teslim olmasını ve güvenlik güçlerine sığınmasını istedi.





