Dolar
7.924
1.4246%
Euro
9.3783
1.2327%
Altın
1915.79
-0.4587%
Borsa
1210.95
-0.0462%
G. Altın
480.846
-0.5462%
Bitcoin
102523.34
2.6363%
EXEN Coin
10.82
-0.28%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Diyarbakır HDP il binasına polis baskını

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında arama başlatıldı.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 13:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır HDP il binasına polis baskını

    Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için önünde oturma eylemini sürdüren ailelerin şikayetleri savcılığı harekete geçirdi.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince, Bağlar ilçesinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehirİlçe Başkanlığı binalarında arama başlatıldı.

    Diyarbakır HDP il binasına polis baskını #1

    Görüş Bildir