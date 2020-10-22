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Diyarbakır HDP il binasına polis baskını
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında arama başlatıldı.
- DHA
- 22.10.2020 - 13:03
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için önünde oturma eylemini sürdüren ailelerin şikayetleri savcılığı harekete geçirdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince, Bağlar ilçesinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehirİlçe Başkanlığı binalarında arama başlatıldı.