Yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin 217 milyon doları, operasyonlarda ele geçirilmesin diye Bitcoin'e yatırdığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da PKK ve FETÖ terör örgütü operasyonlarında dijital delilleri tespit eden Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, şimdi ise yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen Diyarbakır Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ilde 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

operasyonda, aralarında çete lideri Murat A.'nın da bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına alındı. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüphelilerden 20'si, serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında çete lideri Murat A.'nın da olduğu 8'i mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı.

PARALARI BITCOIN'E ÇEVİRDİLER

Şüphelilerin olası operasyonda, paralara el koyulmaması düşüncesiyle elde ettikleri parayı kripto para birimi 'Bitcoin'e çevirdikleri öğrenildi.

Diyarbakır merkezli 16 ilde yasa dışı bahis operasyonu VİDEO

HESAPLARDA 217 MİLYON DOLAR HAREKETLİLİK

Diyarbakır Siber Suçlar Şube Müdürlüğünce ilk kez yapılan teknik takip operasyonunda ele geçirilen hesap cüzdanlarındaki hareketlilik ise dikkat çekti. Çete lideri Murat A. adına açılmış 2 hesaptan birinde 850 ‘Bitcoin’, diğer cüzdanda ise 3 bin 142 ‘Bitcoin’ hareketi olduğu görüldü. Bu hareketliliğin de 217 milyon 400 bin dolar olduğu öğrenildi. Cüzdanlardan birinde de 682 bin 665 dolar olduğu öğrenildi.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Ekipler operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda ise 39 cep telefonu, 11 hard disk, 120 SIM kart, 24 flash bellek, 11 hafıza kartı, 6 laptop, 3 tablet, 1 mobil internet sağlayıcı cihaz, 41 kredi kartı, 12 bin 810 TL, 300 dolar, 1000 dinar, 352,63 gram altın ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.