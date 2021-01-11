Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep'te iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri yaklaşık 1 milyon liraya da el koydu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte suç örgütünün, sosyal medya üzerinden "evde kına paketleme", "kalem montajı" gibi sahte iş ilanları verdiğini belirledi.

Şüphelilerin örgüt içinde "hacker" olarak tabir edilen kişiler tarafından açılan sahte sosyal medya hesapları ile sahte iş ilanlarının altına güven verici yorumlar yaptıkları, vatandaşlardan "başvuru ücreti" ve "teminat bedeli" adı altında talep ettikleri ücretleri örgüte ait hesaplara gönderdikleri, sahte kimliklerle cep telefonları aracılığıyla havale ettikleri belirlendi.

3 İLDE 15 ADRESE OPERASYON

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 3 ay süren kapsamlı çalışmalar sonucu 8 Ocak'ta Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep'te 15 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 gözaltı ViDEO





1 MİLYONA YAKIN PARAYA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 55 bin dolar, 12 bin Türk Lirası ile 570 bin lira değerinde 1300 gram altına el konuldu, tabanca ve seri ateş etme imkanı sağlayan aparat ile çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.