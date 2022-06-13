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    Diyarbakır OSB'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı

    Diyarbakır OSB’de bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale edilirken yaralılar olduğu bildirildi.
    • 13.06.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 16:14
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    Diyarbakır OSB'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı

    Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı.

    Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi.

    Müdahale ediliyor

    Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi.

    Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

    Diyarbakır OSB'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı VİDEO

    Diyarbakır OSB de kozmetik fabrikasında yangın çıktı #1

    Diyarbakır OSB de kozmetik fabrikasında yangın çıktı #2

    Ayrıntılar geliyor..


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