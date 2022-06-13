- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır OSB'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Diyarbakır OSB'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Diyarbakır OSB’de bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale edilirken yaralılar olduğu bildirildi.
- 13.06.2022 - 15:07
- Güncelleme : 13.06.2022 - 16:14
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı.
Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi.
Müdahale ediliyor
Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Diyarbakır OSB'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı VİDEO
Ayrıntılar geliyor..