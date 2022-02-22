Diyarbakır polisi yasa dışı bahis çetesini çökertti

Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen sanal bahis çetesi ve organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli yakalandı. Çetenin, ülkedeki en büyük bahis örgütlerinden biri olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’nin en büyük ‘yasa dışı’ bahis çetesinden biri olan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

6 ay süren takip sonucu Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 32 adrese, 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

26 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden silahlı suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen G.R, polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. G.R.'nin aracında çok miktarda nakit para bulundu.

TÜM PARALAR KRİPTOYA YATIRILDI

G.R.'nin sözde "iş insanı" olduğu, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasa dışı bahisten elde ettikleri yüksek kazancı, fark edilmemesi için kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 Tether (USDT) cüzdanı ve 1 Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu tespit edildi.

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1,5 MİLYAR LİRAYI AŞKIN PARA AKIŞI SAĞLANDI

Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar lirayı aşkın para akışının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri belirlenirken, şüphelilere ait çok sayıda araç, iş yeri ve ikamette aramalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.