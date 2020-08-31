Diyarbakır silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 tabanca ile 20 şarjör ele geçirildi.

Diyarbakır’da silah kaçakçılarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda yol üzerinde bir aracı durduran ekipler, şüphelileri indirdi üzerlerini aradı. Araçta da arama yapan ekipler 20 tabanca ile 20 şarjör ele geçirdi.

OPERASYON ANI

Suçüstü yakalanan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Operasyon anı kameraya yansıdı.

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