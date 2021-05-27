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    Diyarbakır’a mal paylaşımı için geldi, otel odasında ölü bulundu

    Mal paylaşımı için Diyarbakır’a gelen şahıs, otele yerleşti. Hasta olduğu ileri sürülen şahıs, sabah saatlerinde otel odasında ölü bulundu.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 13:06
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    Diyarbakır’a mal paylaşımı için geldi, otel odasında ölü bulundu

    Mersin’den Diyarbakır’a mal paylaşımı için gelen Faysal Akyıldırım (54), Sur ilçesinde bulunan kuzeni tarafından işletilen otelde kalmaya gitti.

    Hasta olduğu iddia edilen Akyıldırım, hastaneye gitme teklifini reddederek odasına çıktı.

    Otel görevlileri sabah odasına geldiğinde kapıyı açan olmayınca, yetkililere haber verildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kapının açılmasının ardından Akyıldırım’ın, yataktan düşmüş halde hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görüldü.

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen uyanmayınca, ekiplere haber verildi.

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Diyarbakır’a mal paylaşımı için geldi, otel odasında ölü bulundu VİDEO

    Diyarbakır’a mal paylaşımı için geldi, otel odasında ölü bulundu #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeler ile şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Akyıldırım'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır’a mal paylaşımı için geldi, otel odasında ölü bulundu #2

    Diyarbakır’a mal paylaşımı için geldi, otel odasında ölü bulundu #3

    Diyarbakır’a mal paylaşımı için geldi, otel odasında ölü bulundu #4

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