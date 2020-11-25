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- Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık çeki çalan zanlılar tutuklandı
Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık çeki çalan zanlılar tutuklandı
- İHA
- 25.11.2020 - 13:10
- Güncelleme : 25.11.2020 - 13:12
Geçtiğimiz hafta Diyarbakır Bağlar ilçesi İskanevleri semti Karacadağ Caddesinde Ömer Baytar 34 BKH 792 plakalı aracı ile bayilerden tahsilat yaptı.
Daha önce tahsilat yaptığı paralar ve içinde 1 milyon 194 bin 500 liralık çekin de bulunduğu çantayı aracın içinde bırakan Baytar, çevredeki bayilerden tahsilata devam etti.
Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişiden biri, park edilen aracın etrafında keşif yaptı.
HIRSIZLIK ANI MOBESEDE
Bir süre sonra şahıslardan biri aracın kapısını açarak içinde 1 milyon 194 bin 500 liralık çekin bulunduğu bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı. Hırsızların keşfi ve rahat tavırlarla gerçekleştirdiği olay, mobeseye yansıdı.
1 milyon 200 bin liralık çekin olduğu çanta çalındı VİDEO-ARŞİV
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Olayı ile ilgili olarak Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan çok yönlü çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren 3 kişinin Ş.İ., A.B. ve R.T. olduğu tespit edildi.
Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık çeki çalan zanlılar tutuklandı VİDEO
TUTUKLANDILAR
Şüpheli şahıslar dün Bağlar ilçesi, Nükhet Coşkun caddesi üzerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.