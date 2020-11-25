Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık çeki çalan zanlılar tutuklandı

Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık çeki çalan zanlılar tutuklandı

Bir aracın kapısını açıp, içindeki 1 milyon 200 bin lira değerindeki çeki çalan şüpheliler yakalanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır Bağlar ilçesi İskanevleri semti Karacadağ Caddesinde Ömer Baytar 34 BKH 792 plakalı aracı ile bayilerden tahsilat yaptı.

Daha önce tahsilat yaptığı paralar ve içinde 1 milyon 194 bin 500 liralık çekin de bulunduğu çantayı aracın içinde bırakan Baytar, çevredeki bayilerden tahsilata devam etti.

Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişiden biri, park edilen aracın etrafında keşif yaptı.

HIRSIZLIK ANI MOBESEDE

Bir süre sonra şahıslardan biri aracın kapısını açarak içinde 1 milyon 194 bin 500 liralık çekin bulunduğu bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı. Hırsızların keşfi ve rahat tavırlarla gerçekleştirdiği olay, mobeseye yansıdı.

1 milyon 200 bin liralık çekin olduğu çanta çalındı VİDEO-ARŞİV

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayı ile ilgili olarak Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan çok yönlü çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren 3 kişinin Ş.İ., A.B. ve R.T. olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık çeki çalan zanlılar tutuklandı VİDEO







TUTUKLANDILAR

Şüpheli şahıslar dün Bağlar ilçesi, Nükhet Coşkun caddesi üzerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



