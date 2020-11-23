Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık çekin olduğu çanta çalındı

Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık çekin olduğu çanta çalındı

Bayilerden tahsilat yapan bir kişi, 1 milyon 200 bin liralık çeki aracında bırakınca kendisini takip eden motosikletli şüpheliler çantayı çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

17 Kasım'da Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi İskanevleri semtinde Ü.B. isimli şahıs, bayilerden tahsilat yapmak için bölgeye geldi.

Daha önce tahsilat yaptığı paralar ve içinde 1 milyon 200 bin liralık çekin de bulunduğu çantayı aracın içinde bırakan Ü.B., çevredeki bayilerden tahsilata devam etti.

Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişiden biri, park edilen aracın etrafında keşif yaptı.

YANINDAN GEÇEN HIRSIZI FARK EDEMEDİ

Bir süre sonra şahıslardan biri aracın camını kırarak içinde 1 milyon 200 bin liranın bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı.

Tam bu sırada Ü.B., başka bir aracın arkadaşından dolanması nedeni ile hemen yanından geçen hırsızın elinde bulunduğu çantasını fark edemeyerek aracına ilerledi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Talihsiz adam, her şeyden habersiz aracına doğru ilerlerken hırsızlar da kayıplara karıştı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık çekin olduğu çanta çalındı ViDEO