Diyarbakır'da 1 milyondan fazla kök kenevir ele geçirildi

Jandarma, PKK ile uyuşturucu üretimi ve satımı yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, kentte düzenenlenen bir operasyona ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Narko-Terörizmle Mücadele" kapsamında bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

PKK İLE BAĞLANTILI ÜRETİCİ VE SATICILAR

İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Kıralan ve Yukarı Duru Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

1 MİLYONDAN FAZLA KÖK KENEVİR

Operasyonda, 13 farklı noktada 1 milyon 119 bin kök kenevir, arazide kurutulmaya bırakılmış şekilde ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 756 kilogram kubar esrar ve kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde 1.250 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen kenevirler, numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

OPERASYONLARA DEVAM MESAJI

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.