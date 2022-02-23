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    Diyarbakır'da 10 milyon liralık altın kolye çalan kapkaççı yakalandı

    Bir kadının boynundaki altın kolyeyi koparıp alan şahıs, Yunus Timleri tarafından kaçarken yakalandı.Kolye sahibine teslim edilirken F.A isimli adam, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 11:58
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    Diyarbakır'da 10 milyon liralık altın kolye çalan kapkaççı yakalandı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde F.A., yolda yürüyen N.Ş.’nin boynundaki 10 bin liralık altın kolyeyi koparıp alarak kaçtı.

    F.A.'nın peşinden koşan N.Ş., bu sırada polise ihbarda bulundu.

    ALTIN KOLYE ÇALAN KAPKAÇÇI ANINDA YAKALANDI

    Bu sırada bölgede bulunan motosikletli Yunus timi, sokakların giriş ve çıkışını kapatıp, F.A.'yı 4 dakikada yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen kolye, sahibine teslim edildi. 
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    KAPKAÇ OLAYLARINDA SUÇ ORANI, YÜZDE 60 DÜŞTÜ

    Yunus timinin 4 dakikada suçluyu yakalayıp gözaltına alması, emniyet istatistiklerine de yansıdı.

    Kent merkezinde önceki aylarda sık sık yaşanan ev, iş yeri ve otomobil hırsızlığı ile kapkaç olaylarında yüzde 60'lık düşüş yaşandığı belirtildi.

    Bu duruma, 7 gün 24 saat kentin ara sokakları dahil sürekli devriye yapan Yunus timlerinin ve şüphelileri durdurup Genel Bilgi Taraması (GBT) yapmasının etkili olduğu ifade edildi.

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    Diyarbakır da 10 milyon liralık altın kolye çalan kapkaççı yakalandı #7


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