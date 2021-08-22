Diyarbakır’da 11 yaşındaki çocuk, maganda kurşununun hedefi oldu

Sokakta ortasında husumetlisine ateş eden bir şahsın silahından çıkan mermi, 11 yaşındaki Melih B.’nin ayağına isabet etti. Melih B.’nin vurulma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde, akşam saatlerinde annesi ve 3 kardeşi ile market alışverişinden dönen Melih B. (11), husumetlisine ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla ayağından vuruldu.

Yere yığılan Melih B.’nin ayağından kanlar gelmeye başlayınca, annesi Tuba B. ile çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaşanan olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DİZ KAPAĞINDAN MERMİ ÇEKİRDEĞİ ÇIKARILDI

Melih B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Melih B.’nin diz kapağındaki mermi çekirdeği, başarıl bir şekilde çıkarıldı.

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“ARKADAN 2-3 EL SİLAH SESİ GELDİ”

Melih B., yaşadığı anları şu ifadelerle anlattı:

“Arkandan 2-3 el silah sesi geldi. Ayağım birden elektriklenmeye başladı. Ondan sonra yer düştüm. Kanlar çıkmaya başladı.”





“4 ÇOCUĞUM DA BENİMLE BERABERDİ”

Anne Tuba B. ise şu sözleri kaydetti:

“Marketten çıkıp sokağa girdik. Sokağın çıkışında arkamızda ateş sesleri gelmeye başladı. Bir anda çocuğumun ayağına denk geldi. Bir baktım oğlum yerde. 4 çocuğum da benimle beraberdi. Birden kaçtılar, vatandaşlar ambulansı aradı. Şikayetçiyim. Gördü bizi 4 çocukla insan var, nasıl ateş etti? Bizi gördün vurmasaydın dursaydın. Çocuklarımdan biri bebek arabasındaydı. Diğerleri sağımda solumda, Melih ise bebek arabasını sürüyordu. Bebeğime değebilirdi. Ben bebeğimden korktum.”

Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.