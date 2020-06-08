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Diyarbakır'da 110 kilo esrar, 330 bin kök kenevir bulundu

Diyarbakır'da 110 kilo esrar, 330 bin kök kenevir bulundu

Lice ve Hazro ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 110 kilogram esrar ile 330 bin 603 kök Hint keneviri ele geçirildi.