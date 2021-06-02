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- Diyarbakır'da 115 ayrı noktaya narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da 115 ayrı noktaya narko-terör operasyonu
- AA & Ensonhaber
- 02.06.2021 - 13:02
- Güncelleme : 02.06.2021 - 13:46
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın, uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Başarılı operasyonlarla terörün finans kaynağına tarihin en büyük darbeleri vuruluyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi kırsalında titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu" başlattı.
87 TİMLİ OPERASYON
Operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de yer alıyor.
Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı
4,5 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Şu ana kadar yaklaşık 4,5 milyon kök kenevirin tespit edilerek imha edildiği operasyon kapsamında, bölgede uyuşturucu imal eden 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.