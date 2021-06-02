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Diyarbakır'da 115 ayrı noktaya narko-terör operasyonu

Diyarbakır'da 115 ayrı noktaya narko-terör operasyonu

Lice ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda şu ana kadar yaklaşık 4,5 milyon kök kenevir imha edildi.