Diyarbakır'da, 14 milyon TL'lik kuyumcu vurgunu

Kuyumcu işleten 6 şüpheli, yüksek kazanç vaadi ile çevrelerinden topladıkları 14 milyon TL değerindeki altın, döviz, ve Türk Lirası ile kayıplara karıştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kuyumcu dükkanı işleten H.G., E.G., R.G., N.G., A.G. ve A.G. isimli şahısların, yüksek kazanç vaadiyle çevreleri ile müşterilerinden 14 milyon TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirası topladıkları ve kaçtıkları ileri sürüldü.

4 gün önce dükkanın kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine de ulaşmayınca, aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişi polise giderek şikayetçi oldu.

6 şüpheli hakkında yakalama kararı

DHA’nın haberine göre; 6 şüpheli hakkında, savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı. 1 kişinin, yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Biri 450 bin TL, diğeri 250 bin TL kaptırdı

Mağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, yüksek kazanç vadeden şüphelilere 450 bin TL, bir seyyar satıcının ise 250 bin TL'lik altın ve döviz verdiği kaydedildi.

Mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.