37 yaşındaki M.D., amcasının 14 yaşındaki kızı F.D. ile evlenmek istedi. Olumsuz cevap alan M.D., ortaokul öğrencisi F.D.’ye cinsel istismarda bulundu.

Diyarbakır’da ikamet eden ve daha önce şiddet uyguladığı gerekçesi ile biri dini nikahlı 2 eşi tarafından terk edilen 5 çocuk babası müzisyen M.D. (37), Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde oturan amcasının evine gidip, kızı F.D.’yi (14) kendisine istedi.

14 yaşında bir ortaokul öğrencisi olan F.D.’nin babası, yeğenine olumsuz cevap verdi.

M.D., birkaç gün sonra F.D. ile aynı yaşta olan kızını F.D.’nin yanına gönderdi.

M.D.’nin kızı F.D.’yi oyun oynamak için evlerine getirdiğinde ise M.D., 14 yaşındaki F.D.’ye cinsel istismarda bulundu.

F.D. eve gidip başından geçenleri ailesine anlattı. Aile, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDI

M.D. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri F.D.’ye ait kıyafetlere incelemek üzere el koydu.

İfadesi alınan M.D., delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

SPERM ÖRNEKLERİ BULUNDU

Açılan soruşturma sürerken, kıyafet incelemeleri de tamamlandı. Çıkan raporda, F.D.’ye ait kıyafetler üzerinde sperm örnekleri bulunduğu belirtildi.

F.D.’nin ailesi, avukat aracılığı ile yeniden suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır’da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar VİDEO



“BAĞIRMAYA ÇALIŞTIM SESİMİ KİMSE DUYMADI”

Yaşadıklarını anlatan F.D., şu ifadeleri kullandı: “Bana elbiselerini çıkaracaksın dedi. Ben çıkarmıyorum ne hakla dedim.

Bana yapmazsan seni döverim dedi. Ben yine de çıkarmadım. Sonra bana tekme tokat vurmaya başladı. Bağırmaya çalıştım, sesimi kimse duymadı. İmdat dedim, bana tecavüz ediyor dedim. Sesimi kimse duymadı. Beni dövdü sırtıma, ayağıma ve koluma sopayla vurdu. Yumruk atarak dudaklarımı kan içerisinde bıraktı.





“BUGÜN BANA YAPTI, YARIN BAŞKA KIZLARA DA YAPAR”

Ceza almasını istiyorum. Bana yaptığını başkasına da yapar. İki eşi vardı, onları her gün dövüyordu. 5 çocuk babası zaten en fazla 25-30 yıl hapis cezası almasını istiyorum. Bunun onun yanında kalmasını istemiyorum. Bugün bana yaptı, yarın başka kızlara da yapar.

“GELECEĞİMİ VE HAYALLERİMİ YIKTI”

Hayalim doktor olmaktı. Onlar benim hayallerimi yıktılar. Babam onlara 'kızım senin oğlunla evlenecek yaşta değil' dedi. 'Ben kızımı vermiyorum' dedi. Israrla babama 'vereceksin' dediler. Yine 'vermiyorum' dedi babam. Benim hayatımı, geleceğimi ve hayallerimi yıktı.”

“NE YAPTILARSA BEN VERMEDİM”

F.D.'nin babası ise, şu sözleri kaydetti:

“Geldiler, kızımı istediler ama kızım 14 yaşında kendisi de 37 yaşında. Ben buna karşıyım kesinlikle, çocuğum daha ortaokulu okuyor. Henüz liseye dahi geçmedi. Bunlar istediler, ne yaptılarsa ben vermedim. Olayın ardından ben polisi aradım. Olay yeri inceleme ekibi geldi, yukarıya çıktılar bu kızın elbiselerini aldılar. Yataktaki bulguları topladılar. Bütün raporlar da çıktı.

“HÜRRİYETİNDEN ALIKOYDULAR, HAYATINI BİTİRDİLER”

Önce Allah'a, sonra adalete güveniyorum. Bu hakkımızı kimseye bırakmasınlar. Kızımın hayatını bitirdiler. Kızım daha okula dahi gitmek istemiyor. Daha önce doktor olmak istiyordu. Hürriyetinden alıkoydular, hayatını bitirdiler. Ben çocuk geline karşıyım, kızımı 14 yaşında kimseye vermem. Hem kanunen hem de babalık hakkımı kullanarak kesinlikle kızımı vermem. Yüce adalet hakkımızı yerde bırakmasın.”