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- Diyarbakır’da 140 kilo eroini tırın dorsesine zulaladılar
Diyarbakır’da 140 kilo eroini tırın dorsesine zulaladılar
Uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.
- AA
- 13.03.2022 - 08:39
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolü yaptı.
Ekipler, M.K.S. ve F.S'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli aracı durdurdu.
140 KİLO EROİN BULUNDU
Narkotik eğitimli dedektör köpek, "Risko ve Çiko"nun yardımıyla yapılan aramada aracın gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 paket halinde 140 kilogram eroin bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.