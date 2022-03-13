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Diyarbakır’da 140 kilo eroini tırın dorsesine zulaladılar

Diyarbakır’da 140 kilo eroini tırın dorsesine zulaladılar

Uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.