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    Diyarbakır’da, 140 kilogram eroinle yakalanan tır sürücüsü: Para tatlı geldi

    140 kilogram eroini taşırken yakalanan tır sürücüsü Mehmet Kasım S., 150 bin lira aldığını belirterek, “Başta kabul etmedin ancak para tatlı gelince tekrar görüştük” dedi.
    • 13.05.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 18:03
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    Diyarbakır’da, 140 kilogram eroinle yakalanan tır sürücüsü: Para tatlı geldi

    Diyarbakır’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında, 11 Mart günü Silvan yolunda bir tır durduruldu.

    Risko ve Çiko isimli narkotik köpekleri ile yapılan aramaların neticesinde, tır dorsesinin içi söküldü.

    DHA’nın haberine göre; 261 parça halinde 140 kilo eroin ele geçirilirken, tır şoförleri Mehmet Kasım S. ve F.S., gözaltına alındı. Yapılan operasyonla bulunan eroinin, son 10 yılda kentte ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.

    15 yıla kadar hapsi istendi

    Adliyeye sevk edilen Mehmet Kasım S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.S. de adli kontrolle serbest bırakıldı. Mehmet Kasım S. hakkında 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    Diyarbakır’da, 140 kilogram eroinle yakalanan tır sürücüsü: Para tatlı geldi #1

    “Para tatlı gelince sevk için tekrar kendisiyle görüştük"

    İddianamedeki ifadesinde Mehmet Kasım S.’nin, şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

    “Van'da 1 yıl önce tesadüfen tanıştığım R.T., bana elinde eroin olduğunu söyledi. Uyuşturucuyu İstanbul'a götürmemi istedi. Başta kabul etmedim ancak daha sonra para tatlı gelince sevk için tekrar kendisiyle görüştük. Bana 150 bin TL vereceğini söyleyince kabul ettim.

    “O parayla borçlarımı ödedim”

    Taşıyacağım malın eroin olduğunu biliyordum. 7 Mart'ta sakin bir yerde buluştuk. R.T.'nin aracıyla getirdiği eroinleri aracıma yükledim. Bana 150 bin TL'yi verdi. O parayla borçlarımı ödedim. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktım ve yakalandım. Pişmanım, keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım.”

    Diyarbakır’da, 140 kilogram eroinle yakalanan tır sürücüsü: Para tatlı geldi #2

    Diyarbakır’da, 140 kilogram eroinle yakalanan tır sürücüsü: Para tatlı geldi #3

    Diyarbakır’da, 140 kilogram eroinle yakalanan tır sürücüsü: Para tatlı geldi #4


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