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- Diyarbakır’da, 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen açığa alındı
Diyarbakır’da, 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen açığa alındı
Dicle’de bulunan Kocaalan İlkokulu’nda, 15 öğrenciye ödev kontrol etme bahanesiyle cinsel istismarda bulunan öğretmen D.B., açığa alındı.
- DHA
- 18.10.2021 - 13:57
- Güncelleme : 18.10.2021 - 14:20
Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı kırsal Kocaalan Mahallesi'nde bulunan Kocaalan İlkokulu'nda, yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine öğretmenleri D.B.'nin, ödevleri kontrol etme bahanesiyle kendilerini masasına çağırıp cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.
Çocukların aileleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Şikayet üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Söz konusu öğrenciler, pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerde yaşadıklarını anlattı.
AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.
AÇIĞA ALINDI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görev yeri değiştirilen öğretmen D.B., hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında açığa alındı.