Euro
10.7724
0.24%
Dolar
9.2858
0.27%
Altın
525.5
-0.17%
Borsa
1.412
0.16%
Bitcoin
567.276
0.72%
EXEN Coin
20.62
-0.81%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Diyarbakır’da, 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen açığa alındı

    Dicle’de bulunan Kocaalan İlkokulu’nda, 15 öğrenciye ödev kontrol etme bahanesiyle cinsel istismarda bulunan öğretmen D.B., açığa alındı.
    • DHA
    • 18.10.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 14:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da, 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen açığa alındı

    Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı kırsal Kocaalan Mahallesi'nde bulunan Kocaalan İlkokulu'nda, yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine öğretmenleri D.B.'nin, ödevleri kontrol etme bahanesiyle kendilerini masasına çağırıp cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

    Çocukların aileleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Şikayet üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    Söz konusu öğrenciler, pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerde yaşadıklarını anlattı.

    AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

    Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

    AÇIĞA ALINDI

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görev yeri değiştirilen öğretmen D.B., hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

    Diyarbakır’da, 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen açığa alındı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir