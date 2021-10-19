Diyarbakır'da 15 yaşındaki çocuğun katil zanlısı 2 kişi tutuklandı

Çıkan tartışmada 15 yaşındaki Zübeyir Kola'yı öldürmekle suçlanan 22 ve 17 yaşındaki iki kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Ekim'de gece saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde 15 yaşındaki Zübeyir Kola, arkadaşı F.E. ile dışarı çıktıktan sonra sokakta daha önce tartışma yaşadığı Mehmet A.E. ile karşılaştı.

Zübeyir'i gören 17 yaşındaki Mehmet Ali.E., tabanca ile ateş açtı. Zübeyir Kola da tabancayla karşılık verdi.

Çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Zübeyir Kola, kanlar içinde kaldı, Mehmet Ali E. de olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Zübeyir Kola, arkadaşı F.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kola, hastanede hayatını kaybetti.

11 GÜN SONRA YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki bir evin bahçesinde 3 tabanca ile çok sayıda mermi kovanı buldu. Görgü tanıklarının ifadesinde Mehmet Ali E.'nin yanında ağabeyi İhsan E.'nin de olduğunu belirledi. 2 kardeşin yakalanması için çalışma başlatıldı.

11 gün boyunca özel ekip tarafından izi sürülen Mehmet Ali E. ile 22 yaşındaki ağabeyi İhsan E.'nin, Kayapınar ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eve operasyon düzenlendi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİYLE ALINDILAR

Ekipler, 2 kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kardeş, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

KARDEŞİ AĞABEYİNİ, AĞABEY KARDEŞİNİ SUÇLADI

Mehmet Ali E., savunmasında "Ben yapmadım, olay günü evdeydim." dedi. Ağabey İhsan E. ise "Ben evdeydim, kardeşim evde değildi." dedi. Bunun üzerine Mehmet Ali E., "Ağabeyim yanlış hatırlıyor, evdeydim. Görgü şahitleri de bana iftira atıyorlar." dedi.

TUTUKLANDILAR

Mehmet Ali E. 'kasten adam öldürme' suçundan, ağabeyi de yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.













