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- Diyarbakır’da 16 göçmen tek otomobilden çıktı
Diyarbakır’da 16 göçmen tek otomobilden çıktı
Polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, 3'ü bagajda olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
- 13.05.2022 - 09:05
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlere karşı başlattıkları mücadelesini sürdürüyor.
Ekipler, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde, öğlen saatlerinde takip ettikleri ve plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu.
3’ü bagajdan çıktı
Durdurulan otomobilden, aralarında bir kadının da olduğu 3'ü bagaj kısmında 16 kaçak göçmen çıktı.
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İşlemleri sürüyor
Otomobilden çıkarılan kaçak göçmenler ve sürücü, polis merkezine götürüldü.
DHA’nın haberine göre otomobilin sürücüsü ile kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.