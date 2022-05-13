Petrol
109.14
1.57%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
486.317
12.31%
BTXN Coin
13.56
6.43%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Diyarbakır’da 16 göçmen tek otomobilden çıktı

    Polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, 3'ü bagajda olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
    • 13.05.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da 16 göçmen tek otomobilden çıktı

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlere karşı başlattıkları mücadelesini sürdürüyor.

    Ekipler, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde, öğlen saatlerinde takip ettikleri ve plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu.

    3’ü bagajdan çıktı

    Durdurulan otomobilden, aralarında bir kadının da olduğu 3'ü bagaj kısmında 16 kaçak göçmen çıktı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İşlemleri sürüyor

    Otomobilden çıkarılan kaçak göçmenler ve sürücü, polis merkezine götürüldü.

    DHA’nın haberine göre otomobilin sürücüsü ile kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Diyarbakır’da 16 göçmen tek otomobilden çıktı #1

    Diyarbakır’da 16 göçmen tek otomobilden çıktı #2

    Diyarbakır’da 16 göçmen tek otomobilden çıktı #3

    Diyarbakır’da 16 göçmen tek otomobilden çıktı #4


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu
    Dünya

    Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu

    Ahmet Say kimdir
    Biyografi

    Ahmet Say kimdir

    Görüş Bildir