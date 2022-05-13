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Diyarbakır’da 16 göçmen tek otomobilden çıktı

Diyarbakır’da 16 göçmen tek otomobilden çıktı

Polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, 3'ü bagajda olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.