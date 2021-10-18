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    Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç, ‘yan bakma’ kavgasında öldürüldü

    Kayapınar ilçesinde 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz, ‘yan bakma’ nedeniyle 15 yaşındaki E.A. ile İ.Ö tarafından bıçaklandı. Baycengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 14:34
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    Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç, ‘yan bakma’ kavgasında öldürüldü

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 359. Sokak’ta, 16 Ekim günü, Talaytepe Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz dershane çıkışı eve giderken, 'neden yan baktın' diyen 15 yaşındaki E.A. ve İ.Ö. ile tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Baycengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi aldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kavga anları, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    E.A. ve İ.Ö.’nün saldırısıyla ağır yara alan Baycengiz’i gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

    Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç, ‘yan bakma’ kavgasında öldürüldü VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Baycengiz, tüm uğraşlara rağmen hayatta tutulamadı.

    Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç, ‘yan bakma’ kavgasında öldürüldü #1

    E.A VE İ.Ö. GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, E.A. ve İ.Ö. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

    Halil İbrahim Baycengiz, otopsisi yapıldıktan sonra ailesi tarafından toprağa verildi.

    Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç, ‘yan bakma’ kavgasında öldürüldü #2

    Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç, ‘yan bakma’ kavgasında öldürüldü #3

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