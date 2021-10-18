Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç, ‘yan bakma’ kavgasında öldürüldü

Kayapınar ilçesinde 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz, ‘yan bakma’ nedeniyle 15 yaşındaki E.A. ile İ.Ö tarafından bıçaklandı. Baycengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 359. Sokak’ta, 16 Ekim günü, Talaytepe Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz dershane çıkışı eve giderken, 'neden yan baktın' diyen 15 yaşındaki E.A. ve İ.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Baycengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi aldı.

KAMERAYA YANSIDI

Kavga anları, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

E.A. ve İ.Ö.’nün saldırısıyla ağır yara alan Baycengiz’i gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Baycengiz, tüm uğraşlara rağmen hayatta tutulamadı.

E.A VE İ.Ö. GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, E.A. ve İ.Ö. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Halil İbrahim Baycengiz, otopsisi yapıldıktan sonra ailesi tarafından toprağa verildi.