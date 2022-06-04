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    Diyarbakır’da 19 düzensiz göçmen yakalandı

    Diyarbakır'da geçen yıldan bu yana düzenlenen 5 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden 3'ü tutuklandı.
    • 04.06.2022 - 13:51
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    Diyarbakır’da 19 düzensiz göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan göçmenlerle ilgili mücadele devam ediyor.

    Bu kapsamda güvenlik güçleri aralıksız çalışırken, Diyarbakır'da geçen yıldan bu yana çeşitli operasyonlar yapılıyor.

    Bu kapsamda Diyarbakır'da 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

    Yapılan operasyonlar hakkında bilgilendirme

    İHA'nın haberine göre; Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sur İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde organizatörlük yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

    Çalışma dahilinde, şüphelilerin düzensiz göçmenleri Ağrı, Van ve Bitlis'ten geçirerek Diyarbakır Şehirler arası Otobüs Terminali'nden batı illerine sevk ettikleri tespit edildi.

    Organizatörlük yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 26 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yapılan 5 operasyonda, 19 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 organizatör tutuklandı.

    Diyarbakır’da 19 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır merkezli Afyonkarahisar, Ağrı ve Van'da da 10 şüpheliye yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 6 zanlı yakalandı.

    Olayla ilgili olarak organizatörlük yaptığı tespit edilen şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


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