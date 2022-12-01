Diyarbakır'da 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yoldan geçen bir otomobile sokakta bulunan kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Otomobildekilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Vücutlarına mermi isabet eden 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılardan 1'i olay yerinden kaçarken, 2 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

1 kişi hayatını kaybetti

İsimleri henüz öğrenilemeyen ve durumu ağır olan yaralılardan 1'i doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre, diğer yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken, olay yerinden kaçan diğer yaralının tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı VİDEO





















