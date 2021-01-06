Avukat Ömer Baran ve stajyeri doğalgaz zehirlenmesi sonucu olay yerinde, avukatın eşi Müjde Baran ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da yaşayan avukat Ömer Baran'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Yenişehir ilçesine bağlı Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bulunan avukatlık bürosununa gelen ekipler, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu.

AVUKAT VE STAJYERİ ÖLÜ BULUNDU

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğalgazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

AVUKATIN EŞİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Baran'ın eşi Müjde Baran ise yoğun bakıma kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Diyarbakır'da 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ViDEO