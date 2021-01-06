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    Diyarbakır'da 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Avukat Ömer Baran ve stajyeri doğalgaz zehirlenmesi sonucu olay yerinde, avukatın eşi Müjde Baran ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 16:27
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    Diyarbakır'da 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Diyarbakır'da yaşayan avukat Ömer Baran'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine Yenişehir ilçesine bağlı Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bulunan avukatlık bürosununa gelen ekipler, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu.

    AVUKAT VE STAJYERİ ÖLÜ BULUNDU

    Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğalgazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    AVUKATIN EŞİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Baran'ın eşi Müjde Baran ise yoğun bakıma kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

    Diyarbakır'da 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ViDEO

    Diyarbakır da 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı #1

    Diyarbakır da 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı #2

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