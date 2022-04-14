Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada

İki esnaf arasında çıkan park yeri kavgasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Silahlı kavganın görüntüleri ise kameraya yansıdı.

Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerinde kırsal Karaçalı Mahallesi'nde komşu olan iki esnaf arasında, iş yerinin önündeki iş makinesinin park yeri konusunda tartışma yaşandı.

Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

7 kişi ağır yaralandı

DHA'nın haberine göre; Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 hayatını kaybetti

Jandarma, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Yaralılardan M.Ö., ve K.Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili olarak 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Adli tıpta yapılan otopsinin ardından M.Ö. ve K.Ç.'nin cenazeleri aileleri tarafından alınarak gece saatlerinde toprağa verildi.

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10 gözaltı

Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavga anını gören güvenlik kameralarından, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliyi daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltı sayısı 10'a yükselirken, hastanedeki 2'si ağır 5 yaralının ise tedavisi sürüyor.





































