Petrol
108.29
-0.45%
Euro
15.99
0.48%
Dolar
14.62
0.16%
Altın
925.53
-0.30%
Borsa
2466
0.23%
Bitcoin
605.338
2.92%
BTXN Coin
30.74
-1.44%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada

    İki esnaf arasında çıkan park yeri kavgasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Silahlı kavganın görüntüleri ise kameraya yansıdı.
    • 14.04.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada

    Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerinde kırsal Karaçalı Mahallesi'nde komşu olan iki esnaf arasında, iş yerinin önündeki iş makinesinin park yeri konusunda tartışma yaşandı.

    Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

    7 kişi ağır yaralandı

    DHA'nın haberine göre; Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    2 hayatını kaybetti

    Jandarma, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Yaralılardan M.Ö., ve K.Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili olarak 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

    Adli tıpta yapılan otopsinin ardından M.Ö. ve K.Ç.'nin cenazeleri aileleri tarafından alınarak gece saatlerinde toprağa verildi.

    Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada ViDEO

    10 gözaltı

    Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavga anını gören güvenlik kameralarından, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliyi daha gözaltına alındı.

    Böylece gözaltı sayısı 10'a yükselirken, hastanedeki 2'si ağır 5 yaralının ise tedavisi sürüyor.

    Diyarbakır da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada #1

    Diyarbakır da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada #2

    Diyarbakır da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada #3

    Diyarbakır da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada #4

    Diyarbakır da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada #5

    Diyarbakır da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada #6

    Diyarbakır da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada #7

    Diyarbakır da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada #8

    Diyarbakır da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada #9

    Diyarbakır da 2 kişinin öldüğü park kavgası kamerada #10


    İlginizi Çekebilir

    İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı
    Ekonomi

    İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Çin'in oyun yasağı sona erdi
    Teknoloji

    Çin'in oyun yasağı sona erdi

    Görüş Bildir