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    Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı kaza anı

    Diyarbakır'da sağ şeride geçmeye çalışan otomobile arkadan gelen bir başka otomobilin çarptığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 14:48
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    Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı kaza anı

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi üzerinde hızla ilerleyen otomobil, sağ şeride geçen önündeki araca arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile araçlar savruldu. Araçlar önlerindeki araçlara çarparak durabildi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaşanan kaza anı sürücünün yanında oturan arkadaşının cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

    Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı kaza anı ViDEO

    Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı kaza anı #1

    Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı kaza anı #2

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