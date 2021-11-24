Diyarbakır’da 22 yaşındaki genç kızdan 10 gündür haber yok

Daha önce ekmek almak için evinden çıkan ve iddiaya göre kıyafeti nedeni ile bir şahıs tarafından darbedilen 22 yaşındaki genç kızdan, 10 gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır’da 5 ay önce ekmek almak için evden çıkan ve iddiaya göre, giydiği kıyafetleri nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısı sonucunda şiddete uğrayan Kübra Ekin’den (22), 10 gündür haber yok.

13 Kasım günü akşam saat 17.00 sıralarında annesine evden alışverişe gideceğini söyleyerek çıkan Ekin, kayıplara karıştı.

Anne Rahime Özdemir (50), kızının kaybolmasından sonra polis merkezine giderek durumu bildirdi ve polis ekipleri inceleme başlattı.

“KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM”

Kızının kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulunan gözü yaşlı anne, “Kızım akşam saat 17.00’de alışverişe gitmek için evden çıktı ve daha geri dönmedi. Kızım eve gelmeyince endişe ettim ve karakola gittim, başvuruda bulundum. Karakolda bulunan polis memurları, ’22 yaşındadır belki bir yere gitmiştir, gelir geri’ dediler. Birçok kez gittim karakola ardından polis memurları sağ olsunlar artık onlarda gereken incelemeyi başlattılar. Kızımdan hiçbir iz daha yok artık ve telefonu da kapalı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Ben kendimce diyorum ya biri onu tutmuş ya da ölmüş. Ben bu iki şeyi düşünüyorum. İnşallah Allah etmesin. Başka da bir şey düşünemiyorum.” dedi.

Diyarbakır’da daha önce şiddete uğrayan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor VİDEO

“YETİM BİR KIZ, BULUNMASINI İSTİYORUM”

Gözyaşları içerisinde kızına çağrıda bulunan anne Özdemir, “Kızım gel bak ben hiç iyi değilim. Artık ayakta duracak halim dahi yok. Evde durmak bile istemiyorum. Neredeysen, sesimi duyuyorsan çık gel. Bütün yetkililere de çağrım var. Kızımı bana bulsunlar. Yetim bir kızdır, çok istiyorum onun bulunmasını ve üzerinde dursunlar. Nerededir, ölü ya da sağ ben kızımı istiyorum. Kızımın ölüsünü de istiyorum, dirisini de bekliyorum. Artık diyecek söz de bulamıyorum.” diye konuştu.

ÇOK YÖNLÜ İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan polis ekiplerinin, genç kızın bulunması için çok yönlü inceleme başlattığı öğrenildi.