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- Diyarbakır'da 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.
- AA
- 30.09.2020 - 15:31
- Güncelleme : 30.09.2020 - 15:31
Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.