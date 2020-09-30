Haberler

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.