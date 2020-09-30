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    Diyarbakır'da 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

    Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.
    • AA
    • 30.09.2020 - 15:31
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 15:31
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    Diyarbakır'da 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

    Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

     

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