Diyarbakır'da 2,5 ton pamuk yandı

Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaklaşık 2.5 ton pamuk zarar gördü.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ’Beyaz Altın’ olarak nitelendirilen pamuğun temizlendiği ve balya haline getirilerek satışa sunulduğu çırçır fabrikasında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve önlenemeyen yangına bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

2 SAATLİK ÇALIŞMA

Diyarbakır itfaiyesi tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alınırken, ekipler yangının tekrar başlamaması için 1 saat boyunca da soğutma çalışması yaptı.

BEYAZ ALTIN KÜL OLDU

Yangında 2 ton 500 kilogram pamuk kül olurken güvenlik güçleri yangının çıkış sebebinin bulunması için inceleme başlattı.













