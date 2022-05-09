Diyarbakır'da 250 bin TL'lik başlık parası kavgası

Kız kaçırma meselesi nedeniyle bir araya gelen taraflar başlık parası yüzünden kavgaya tutuştu. Silahların çıkarıldığı kavga polis müdahalesiyle sonlandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki N.B., gönül rızasıyla G.K.'ye kaçınca aileler arasında husumet başladı.

Bir süre sonra barışma umuduyla genç kadının babaevine giden G.K., başlık parası talebiyle karşılaştı.

Silahlı kavga çıktı

Erkek tarafından 250 bin TL isteyen aile, N.B.'nin ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Evin dışına taşan kavgada G.K.'nin kardeşi E.K. tabancayla havaya ateş etti.

Polis müdahale etti

Bu sırada yandaki sokakta olan ve silah seslerini duyan 'Narko Alan' projesi kapsamında devriye gezen polis ekipleri evin önüne geldi. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay yeri inceleme ekipleri yerde çok sayıda boş kovan buldu.

1 gözaltı

DHA'nın haberine göre E.K. gözaltına alındı.