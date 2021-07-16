Euro
10.0862
-0.5%
Dolar
8.5023
-0.73%
Altın
495.38
-1.72%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
274.900
0.58%
EXEN Coin
23.14
-5.78%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Diyarbakır'da 27 yaşındaki genç, dere yatağında ölü bulundu

    27 yaşındaki Recep Çelik'in dere yatağında cansız bedeni bulunurken, ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da 27 yaşındaki genç, dere yatağında ölü bulundu

    Sabah saatlerinde Diyarbakır Silvan'a bağlı kırsal Sulak Mahallesi'nde bulunan dere yatağında erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi.

    Sağlık görevlilerince alınan cansız beden, Silvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Hastanede yapılan incelemede cansız bedenin, 27 yaşındaki Recep Çelik'e ait olduğu tespit edildi.

    Çelik'in ölüm nedeni ise yapılacak otopsiyle belirlenecek.

    Diyarbakır da 27 yaşındaki genç, dere yatağında ölü bulundu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir