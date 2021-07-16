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- Diyarbakır'da 27 yaşındaki genç, dere yatağında ölü bulundu
Diyarbakır'da 27 yaşındaki genç, dere yatağında ölü bulundu
27 yaşındaki Recep Çelik'in dere yatağında cansız bedeni bulunurken, ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.
- DHA
- 16.07.2021 - 17:58
Sabah saatlerinde Diyarbakır Silvan'a bağlı kırsal Sulak Mahallesi'nde bulunan dere yatağında erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi.
Sağlık görevlilerince alınan cansız beden, Silvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
OTOPSİ YAPILACAK
Hastanede yapılan incelemede cansız bedenin, 27 yaşındaki Recep Çelik'e ait olduğu tespit edildi.
Çelik'in ölüm nedeni ise yapılacak otopsiyle belirlenecek.