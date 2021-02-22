Diyarbakır'da 2'nci kez soyulan esnaf, hırsızı çaya davet etti

Diyarbakır'da 2'nci kez soyulan esnaf, hırsızı çaya davet etti

İşlettiği telefon dükkanının 2 ayda 2 kez soyulmasının ardından pes eden esnaf, hırsızları dükkanına çay içmeye çağırdı. Hırsızlık anlarıysa, güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir iş yerine binanın merdiven altındaki duvarı kırıp giren hırsızlar, bu sefer sabah saatlerinde levye ile kepenkleri kırıp girdi.

Hırsızlar, telefon dükkanına girip elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi, hırsızları bu sefer çaya beklediklerini söyledi.

"GELSİNLER ÇAY İÇELİM, NE LAZIMSA GÖTÜRSÜNLER"

İki ay içerisinde iş yerinin ikinci kez soyulduğunu aktaran Şaban Yıldızöz, ilkinde de hırsızların yakalanmadığını ifade etti.





İlk olayın yarası açıkken ikinci mağduriyetin başlarına geldiğini vurgulayan Yıldızöz, "Sabah saat 05.00 sıralarında darabanın kesildiğini ve yerinden çıkarıldığını fark ettim. Esnaf arkadaşlar sağ olsunlar haber verdi. Geldiğimizde kepenk yoktu. Darabanın yarısını kesip dükkana girmişler. Yine geçen sefer gibi camekandaki bütün cihazları, müşteri cihazları onları çalmışlar.





Dükkanımın içi dört kamerayla izleniyor. Güvenlik kameram da var. Yüzleri maskeli ve elleri eldivenli. Bu ikinci mağduriyetim. Toplamda 80 bin lira civarında zararım var. Ya biz de hırsızlık yapacağız ya da esnaflığı bırakacağız. Çay demliyorum, bekliyorum. Kırmasınlar, numaram kapıdadır arasınlar. Gelsinler çay içelim ne lazımsa götürsünler." dedi.

Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da 2'nci kez soyulan esnaf, hırsızı çaya davet etti VİDEO









