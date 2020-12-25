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    Diyarbakır'da 3 cinayetten aranan şahıs, koronavirüsten ölünce bulundu

    Diyarbakır'da koronavirüsten hayatını kaybeden kişinin, 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan şahıs olduğu iddia edildi.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 22:23
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    Diyarbakır'da 3 cinayetten aranan şahıs, koronavirüsten ölünce bulundu

    Diyarbakır'da 15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firarı Ahmet Ç., geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. 15 yıldır sahte kimlikle yaşamını sürdüren şahıs, Memorial Dicle Hastanede tedavisi sürerken durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ahmet Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Diyarbakır da 3 cinayetten aranan şahıs, koronavirüsten ölünce bulundu #1

    AİLE BİREYLERİ CENAZESİNİ ALMAYA GELDİ

    Cenazeyi almaya gelen aile bireyleri ölen kişinin, 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 15 yıldır firari olan Ahmet Ç. olduğunu öne sürdü. Ahmet Ç.’nin bu süreçte sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi.

    Polis, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

    Diyarbakır da 3 cinayetten aranan şahıs, koronavirüsten ölünce bulundu #2

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