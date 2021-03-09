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    Diyarbakır'da 3 otomobil kazaya karıştı: 6 yaralı

    Dün akşam saatlerinde 3 otomobilin karıştığı kaza sonucunda 6 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 12:41
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    Diyarbakır'da 3 otomobil kazaya karıştı: 6 yaralı

    Dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki Tesisler Köprülü Kavşak’ta sürücülerin ismi ve plakası belirlenemeyen 3 otomobil çarpıştı.

    Kazada etkisiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır da 3 otomobil kazaya karıştı: 6 yaralı #1

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