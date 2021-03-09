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- Diyarbakır'da 3 otomobil kazaya karıştı: 6 yaralı
Diyarbakır'da 3 otomobil kazaya karıştı: 6 yaralı
Dün akşam saatlerinde 3 otomobilin karıştığı kaza sonucunda 6 kişi yaralandı.
- DHA
- 09.03.2021 - 12:41
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki Tesisler Köprülü Kavşak’ta sürücülerin ismi ve plakası belirlenemeyen 3 otomobil çarpıştı.
Kazada etkisiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.