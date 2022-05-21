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    Diyarbakır'da 3 yaşındaki çocuk mola yerinde unutuldu

    Ailesiyle Gaziantep’e giderken mola için durdukları bölgede unutulan kız çocuğu, jandarma sayesinde bulundu.
    • 21.05.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 14:02
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    Diyarbakır'da 3 yaşındaki çocuk mola yerinde unutuldu

    Siirt'ten Gaziantep'e gitmek için yola çıkan bir aile, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 34'üncü kilometresinde bir süre mola verip yollarına devam etti.

    Çocuklarını almadan yola çıktılar

    Yaklaşık 30 kilometre sonra Siverek ilçe sınırlarına yaklaşan aile, çocukları E.B.’nin (3) araçta olmadığını fark etti ve jandarmaya haber verdi.

    Yardımlarına jandarma yetişti

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla E.B.'yi Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında buldu.

    DHA'nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teslim aldığı E.B., ailesine ulaştırıldı.

    Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu

    Diyarbakır da 3 yaşındaki çocuk mola yerinde unutuldu #1

    Diyarbakır da 3 yaşındaki çocuk mola yerinde unutuldu #2

    Diyarbakır da 3 yaşındaki çocuk mola yerinde unutuldu #3


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