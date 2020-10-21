Diyarbakır'da 3 yıldır eve gelmeyen ablasını öldürdü

Adıyaman'dan Diyarbakır'a giden 21 yaşındaki genç, 3 yıldır eve gelmeyen 24 yaşındaki ablasına sokak ortasında ateş açtı. Genç kız, kendisine 4 el ateş edilmesiyle hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda 21 yaşındaki Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi.

Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

"NAMUSUMUZA LEKE GETİRDİ"

Olayı gerçekleştiren Mustafa Aslan ise silahını bırakarak, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunup, polis ekiplerine teslim oldu.

KARDEŞ GÖZALTINDA

Mustafa Aslan, polis tarafından gözaltına alındı.





































