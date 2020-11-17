Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda toz esrarın yanı sıra tabanca ve şarjör bulundu.

Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ve Kocaköy ilçesinde operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak amacıyla Lice'nin Çavundur, Kocaköy'ün de Boyunlu Mahallesi kırsalında düzenlenen narkoterörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, 308 kilogram toz esrar, tabanca, şarjör, 3 elek, likit esrar yapımında kullanılan aparat ile 12 çakmak gazı ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Ele geçirilen esrar ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi ViDEO

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK MESAJI

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." denildi.