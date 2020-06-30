Diyarbakır'da 35 dönümlük arazi yangında kül oldu

Elektrik direğinin devrilmesi sonucu tarlada yangın çıkınca, çiftçinin 35 dönümlük tarlası zarara uğradı.

Yenişehir'in Dökmetaş Mahallesi'nde arpa ve buğday ekili olan tarlada yangın çıktı.

Tarladan yükselen ateşleri gören çevredekiler alevlere müdahale ederek itfaiyeyi aradı.

1 KİŞİNİN YÜZÜ YANDI

Traktörlerle yapılan müdahale sırasında yüzünde yanık oluşan Mehmetcan Aktaş ile dumandan etkilenen Kerem Damar ve Leyla Damar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

TARLA KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ancak 35 dönümlük alanda ekili olan arpa ve buğday, küle döndü.

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ELEKTRİK DİREĞİNDEN ÇIKTI

Faik Aktaş, 1 yıllık emeğinin yandığını ifade ederek, yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımdan meydana geldiğini iddia etti.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

































