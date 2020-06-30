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- Diyarbakır'da 35 dönümlük arazi yangında kül oldu
Diyarbakır'da 35 dönümlük arazi yangında kül oldu
- DHA
- 30.06.2020 - 16:20
Yenişehir'in Dökmetaş Mahallesi'nde arpa ve buğday ekili olan tarlada yangın çıktı.
Tarladan yükselen ateşleri gören çevredekiler alevlere müdahale ederek itfaiyeyi aradı.
1 KİŞİNİN YÜZÜ YANDI
Traktörlerle yapılan müdahale sırasında yüzünde yanık oluşan Mehmetcan Aktaş ile dumandan etkilenen Kerem Damar ve Leyla Damar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
TARLA KÜLE DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ancak 35 dönümlük alanda ekili olan arpa ve buğday, küle döndü.
Diyarbakır'da 35 dönümlük arazi yangında kül oldu - VİDEO
ELEKTRİK DİREĞİNDEN ÇIKTI
Faik Aktaş, 1 yıllık emeğinin yandığını ifade ederek, yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımdan meydana geldiğini iddia etti.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.