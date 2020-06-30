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    Diyarbakır'da 35 dönümlük arazi yangında kül oldu

    Elektrik direğinin devrilmesi sonucu tarlada yangın çıkınca, çiftçinin 35 dönümlük tarlası zarara uğradı.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 16:20
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    Diyarbakır'da 35 dönümlük arazi yangında kül oldu #1

    Yenişehir'in Dökmetaş Mahallesi'nde arpa ve buğday ekili olan tarlada yangın çıktı.

    Tarladan yükselen ateşleri gören çevredekiler alevlere müdahale ederek itfaiyeyi aradı.

    1 KİŞİNİN YÜZÜ YANDI

    Traktörlerle yapılan müdahale sırasında yüzünde yanık oluşan Mehmetcan Aktaş ile dumandan etkilenen Kerem Damar ve Leyla Damar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    TARLA KÜLE DÖNDÜ

    İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ancak 35 dönümlük alanda ekili olan arpa ve buğday, küle döndü.

    Diyarbakır'da 35 dönümlük arazi yangında kül oldu - VİDEO

    ELEKTRİK DİREĞİNDEN ÇIKTI

    Faik Aktaş, 1 yıllık emeğinin yandığını ifade ederek, yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımdan meydana geldiğini iddia etti.

    İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

    Diyarbakır'da 35 dönümlük arazi yangında kül oldu #2

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    Diyarbakır'da 35 dönümlük arazi yangında kül oldu #10

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