Diyarbakır'da 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Lice ilçesinde 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyetinde 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ve 346 kilo kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Zehir tacirleri ile mücadele aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 operasyonu kapsamında, terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-38 operasyonu kapsamında; Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Ortaç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

DHA'nın haberine göre, faaliyet kapsamında 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ve 346 kilo kubar esrar ele geçirildi.