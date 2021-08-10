Diyarbakır’da 4 şüpheli ormanı yakmaya çalıştı

Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 şüpheli tarafından ateşe verildi. Şüphelilerden 3’ü polis ekiplerince yakalanırken, 1'i kaçarak izini kaybettirdi.

Diyarbakır - Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 şüpheli, otları ateşe verdi.

O sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yangını fark edince, kaçan şüphelileri kovalamaya başladı.

Kısa sürede şüphelilerden 3’ünü yakalayan polis, gözaltına aldı. Bir şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Kent Ormanı’nda yükselen alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Olayla ilgili kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.