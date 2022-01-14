Diyarbakır'da 500 yıllık hamam tahrip edildi

Defineciler tarafından talan edilen Tarihi Deva Hamamı'nın sahibi Cuma Akgün, hamamın restore edilerek turizme kazandırılmasını istedi.

Diyarbakır ve çevresinde listelenen 30 tarihi hamamdan 16’sı yıkıldı, geriye kalanların birçoğu da harabeye döndü.

500 metrekare alana sahip Tarihi Deva Hamamı ise defineciler tarafından tahrip edildi.

RESTORE EDİLMESİ İSTENDİ

Sur ilçesinde 16’ncı yüzyılda inşa edilen, kubbesi ve pencereleri sekizgen mimariyle yapılan hamamın, restore edilmesi istendi.

"AMACIMIZ TURİZME KAZANDIRILMASI"

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği tarihi hamamın sahibi Cuma Akgün, "Hamamın kubbesi pencereleri sekizgen mimariyle yapılmış. 27 yıl öncesine kadar kent halkının uğrak noktası olan, kültür mirası olan Deva Hamamı'nın restore edilmesi istiyoruz. Yaklaşık bir yıl önce hamamdaki kazılan yerleri kapattık. Tonlarca çöp çıkarıldı hamamdan. Amacımız bunun Diyarbakır'a, turizme kazandırılması" dedi.





































