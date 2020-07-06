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    Diyarbakır'da 53 adrese esrar operasyonu: 27 tutuklama

    Polis özel harekat ekipleri, 53 adrese düzenledikleri hava destekli uyuşturucu operasyonunda 22 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 38 şüpheliden 27'si tutuklandı.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 17:57
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    Diyarbakır'da 53 adrese esrar operasyonu: 27 tutuklama #1

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 30 Haziran günü kent genelinde 53 adrese, eş zamanlı hava destekli operasyon düzenlendi.

    22 KİLO ESRAR BULUNDU

    Polis özel harekat ekiplerinin de katılımıyla yapılan operasyonda yaklaşık 22 kilo esrar, 102 gram metamfetamin, 34 gram eroin, 34 sentetik ecza maddesi, 6 tabanca, 9 şarjör, 125 mermi, av tüfeği, 2 terazi ele geçirildi.

    Diyarbakır'da 53 adrese esrar operasyonu: 27 tutuklama #2

    38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.

    Diyarbakır'da 53 adrese esrar operasyonu: 27 tutuklama #3

    27'Sİ TUTUKLANDI

    Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol kararıyla, 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

    Diyarbakır'da 53 adrese esrar operasyonu: 27 tutuklama #4

    Diyarbakır'da 53 adrese esrar operasyonu: 27 tutuklama #5

    Diyarbakır'da 53 adrese esrar operasyonu: 27 tutuklama #6

    Diyarbakır'da 53 adrese esrar operasyonu: 27 tutuklama #7

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